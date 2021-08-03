Житель Карелии отправил интимное фото 15-летней девушке и стал фигурантом уголовного дела

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины за распространение порнографических материалов.

Петрозаводские следователи возбудили в отношении 27–летнего мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних). Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в феврале прошлого года подозреваемый переписывался в соцсети с 15-летней девушкой и направил ей фото, являющееся материалами порнографического содержания.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.