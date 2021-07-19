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Житель Карелии отправил подростку оскорбительные сообщения и поплатился

Новости. Общество
10:47, 20 Июля 2021
фото: pixabay

В Костомукше мужчину штрафовали за оскорбление 15-летнего подростка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши провела проверку по заявлению местной жительницы об оскорблении ее сына. Установлено, что в апреле 33-летний костомукшанин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отправил голосовые сообщения через приложение, установленное на мобильном телефоне, 15-летнему подростку. В них содержались оскорбления. Родители подростка, узнав о случившемся, обратились в правоохранительные органы.

По результатам проведения проверки в отношении несдержанного мужчины прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении. Он обвинялся в оскорбление, то есть унижении чести и достоинства ребенка.

Мировой судья назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, пойманный на дороге пьяный водитель в Карелии обматерил полицейского и теперь пойдет под суд.

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Комментарии

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кир
2021-07-20 11:33:11
Какие голосовые сообщения полудиким людям?
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