Житель Карелии отсудил деньги за падение на скользкой лестнице

В Беломорском районе суд встал на защиту местного жителя, получившего травму после похода в магазин.

Как сообщили на сайте инстанции, беломорский районный суд рассмотрел иск местного жителя к крупной торговой сети о компенсации морального вреда.

Суд в ходе разбирательства установил, что зимой истец, совершив покупки, вышел из магазина и стал спускаться по лестнице. На ней он поскользнулся и, потеряв равновесие, упал на спину, получив травму.

Причиной травмы стало, по мнению суда, состояние территории, принадлежащей магазину. Лестница не была очищена от снега. Поэтому иск был частично удовлетворен, торговая сеть должна выплатить жителю Беломорска 100 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.