Житель Карелии ответил в суде за заросшие сорняком земельные участки

В Медвежьегорском районе владельцу 13 земельных участков не удалось избежать штрафа.

Североморским управлением Россельхознадзора еще в сентябре прошлого года было установлено, что житель Медвежьегорского района допустил зарастание сорной растительностью сельскохозяйственных земельных участков на площади 3,26 га. Владельцу 13 участков было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, сообщили в Россельхознадзоре по Карелии.

Как выяснилось, в установленный срок - до 20 мая 2021 года - собственник участков не ответил на предостережение. За нарушение требований закона был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд. Владелец сельхозземель был привлечен к ответственности.

Не согласившись с вынесенным решением, хозяин земельных участков обратился в суд с жалобой.

В октябре Прионежским районным судом решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Ранее Россельхознадзор нашел в Карелии свиноводческое хозяйство с низким уровнем защиты.