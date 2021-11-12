Россельхознадзор нашел в Карелии свиноводческое хозяйство с низким уровнем защиты

В Пудожском районе выявлена ферма, где существует угроза появления африканской чумы свиней.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело в ноябре ветеринарно-санитарное обследование свиноводческого хозяйства в Пудожском районе. Ферму проверили на соответствие критериям компартментализации на зоосанитарный статус. Цель мероприятия — определение ветеринарными специалистами уровня защищенности хозяйств от проникновения возбудителей особо опасных заразных болезней, а также токсинов биогенного происхождения, которые могут вызывать отравление свиней или людей при употреблении ими в пищу продукции свиноводства, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки хозяйство в Пудожском районе было отнесено ко уровню — компартмент 2. Это хозяйство низкого уровня защиты. Всего же существует четыре уровня: компартмент 1 — незащищенные от угроз хозяйства, компартмент 3 — хозяйства среднего уровня защиты, компартмент 4 — хозяйства высокого уровня защиты.

Решение об обследовании с целью определения зоосанитарного статуса для хозяйств является добровольным. Для этого хозяйство должно направить заявление в ведомство, уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя, торговавшегося в Петрозаводске судаком с душком.