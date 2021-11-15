Судаком с душком торговали в магазине Петрозаводска

В столице Карелии оштрафовали предпринимателя за торговлю некачественной рыбой без документов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия пожаловалась петрозаводчанка. Она приобрела в одном из магазинов города судака и впоследствии обнаружила, что рыба несвежая и имеет неприятный запах.

Специалисты Управления провели мониторинг системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» и установили, что на данную рыбу отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства индивидуальный предприниматель-владелец магазина была оштрафована на 3000 рублей.

Ранее сотрудники Россельхознадзора нашли в магазине Петрозаводска «санкционный» сыр и сожгли его.