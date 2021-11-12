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Сотрудники Россельхознадзора нашли в магазине Петрозаводска «санкционный» сыр и сожгли его

Новости. Общество
13:20, 24 Ноября 2021
фото: © Россельхознадзор

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Предпринимателя в Петрозаводске привлекли к ответственности за продажу «санкционного» сыра, сообщили в мерегиональном управлении Россельхознадзора.

В октябре специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, проводимой Карельской транспортной прокуратурой.

Мероприятие проводилось в целях пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых указом президента введены специальные экономические меры.

В ходе проверки в магазине, расположенном в Петрозаводске, была выявлена в продаже «санкционная» продукция: сыр производства Дания в количестве 5 упаковок общим весом 5 кг.
Товар был изъят и сожжен в крематоре.

В отношении владелицы магазина был составлен протокол об административном правонарушении.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-24 15:55:04
И сколько калорий от сжигания получено? :)
Изя
2021-11-24 16:00:31
zanoza, скоро лопнут )))) :)
Hовый
2021-11-24 15:20:17
Либеральная тусовка визжит ,иноагенты истерят в бессильной злобе. Значит правительство всё делает правильно. Народная примета :)
Леонид
2021-11-24 14:58:46
Смешно, "сожгли", в своих желудках?
stranger
2021-11-24 14:12:57
Предполагаю, "росхозпозор" выполняет волю тех кто находится в санационном списке ЕС и США , оных около двух сотен, но они лишают большинство граждан качественной, конкурентоспособной продукции. Предполагаю, в следствии чего выросли цены, при этом качество продуктов импортозамещения вызванивает сомнения.
Неравнодушный
2021-11-24 14:00:57
С презрением сожгли, и забыли.
demari
2021-11-24 13:55:37
Хорошее подспорье , к новогоднему столу Россельхознадзора. )))
Карабас Барабас
2021-11-24 13:50:11
 почему не передать Детскому дому, пенсионерам, или прихожанам, через церковь...
Hовый
2021-11-24 13:40:14
лдпровцы в госдуме нормальный сыр едят ! - визжал офффнутый и бросался в граждан бумажными стаканчиками :)
Сергей
2021-11-24 13:34:52
Сожгли они его ? Явно сожрали .
кир
2021-11-24 13:33:42
На святое покусился.
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