Сотрудники Россельхознадзора нашли в магазине Петрозаводска «санкционный» сыр и сожгли его

Предпринимателя в Петрозаводске привлекли к ответственности за продажу «санкционного» сыра, сообщили в мерегиональном управлении Россельхознадзора.

В октябре специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, проводимой Карельской транспортной прокуратурой.

Мероприятие проводилось в целях пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых указом президента введены специальные экономические меры.

В ходе проверки в магазине, расположенном в Петрозаводске, была выявлена в продаже «санкционная» продукция: сыр производства Дания в количестве 5 упаковок общим весом 5 кг.

Товар был изъят и сожжен в крематоре.

В отношении владелицы магазина был составлен протокол об административном правонарушении.