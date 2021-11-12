Сотрудники Россельхознадзора нашли в магазине Петрозаводска «санкционный» сыр и сожгли его

Предпринимателя в Петрозаводске привлекли к ответственности за продажу «санкционного» сыра, сообщили в мерегиональном управлении Россельхознадзора.
В октябре специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, проводимой Карельской транспортной прокуратурой.
Мероприятие проводилось в целях пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых указом президента введены специальные экономические меры.
В ходе проверки в магазине, расположенном в Петрозаводске, была выявлена в продаже «санкционная» продукция: сыр производства Дания в количестве 5 упаковок общим весом 5 кг.
Товар был изъят и сожжен в крематоре.
В отношении владелицы магазина был составлен протокол об административном правонарушении.
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