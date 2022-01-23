Житель Карелии пьяным разъезжал по старинному селу на китайском автомобиле

Автоинспекторы остановили нетрезвого водителя в селе Шелтозеро, сообщили в паблике полиции Прионежского района.

Вечером 22 января в селе Шелтозеро Прионежского района автоинспекторы остановили автомобиль Lifan, за рулем которого сидел 50-летний местный житель. Водитель был пьян — алкотестер показал 0,93мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мужчина был привлечен к административной ответственности. Ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и сдать своё водительское удостоверение в ГИБДД.

Срок лишения права управления предусмотрен от полутора до двух лет. Решение о назначении наказания примет суд.