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Житель Карелии пьяным разъезжал по старинному селу на китайском автомобиле

Новости. Общество
08:20, 24 Января 2022
фото: Полиция Прионежского района / ВК

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Автоинспекторы остановили нетрезвого водителя в селе Шелтозеро, сообщили в паблике полиции Прионежского района.

Вечером 22 января в селе Шелтозеро Прионежского района автоинспекторы остановили автомобиль Lifan, за рулем которого сидел 50-летний местный житель. Водитель был пьян — алкотестер показал 0,93мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мужчина был привлечен к административной ответственности. Ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и сдать своё водительское удостоверение в ГИБДД.

Срок лишения права управления предусмотрен от полутора до двух лет. Решение о назначении наказания примет суд.

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Комментарии

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Штази
2022-01-24 09:22:00
На китайском! Наглость какая! Вот разъезжал бы на конкретной бэхе, и вопросов не было.
Гость
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