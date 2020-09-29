Пьяные покатушки на чужом автомобиле закончились для жителя Карелии в суде

В Кондопоге местный житель в нетрезвом состоянии угнал чужой автомобиль и получил "условку", сообщили в судебной инстанции.

Нарушитель сел в автомобиль через незапертую водительскую дверь, ключ был оставлен в замке зажигания. Проехался по Кондопоге. После совершения преступления скрылся с места.



В июле Кондопожский городской суда назначил угонщику наказание в виде одного года лишения свободы, с учетом личности виновного наказание в виде лишения свободы было назначено условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.