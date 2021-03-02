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Жителю Карелии грозит 6 лет лишения свободы за разбор чужой машины

Новости. Криминал
12:18, 03 Марта 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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В Суоярви возбуждено уголовное дело о краже, совершённой в крупном размере, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратился 43-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные похитили у него дорогостоящий финский гидроманипулятор и две полуоси задних мостов с автомобиля "МАЗ".

Мужчина пояснил, что в минувшем декабре получил разрешение на временную стоянку машины на территории одного из предприятий. На протяжении трёх месяцев он периодически заезжал на базу с целью удостовериться, что с транспортным средством всё в порядке. Но в один из визитов обнаружилась пропажа имущества. Ущерб был оценен в сумму, превысившую 605 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастен 32-летний уже имевший проблемы с законом местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал стражам порядка, как все происходило. Он, являясь сотрудником организации, заметил на территории чужую машину. На протяжении января он демонтировал оборудование, а затем сбывал частями в пункт приёма металлолома.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
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