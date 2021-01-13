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Житель Карелии поблагодарил приставов за возвращение сына

Новости. Общество
12:05, 14 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Житель села Деревянное выразил слова благодарности сотрудникам службы судебных приставов за профессионализм, компетентность и настойчивость в розыске его сына, сообщили в УФССП Карелии.

На имя руководителя УФССП России по Республике Карелия – главного судебного пристава Олега Гончарова в конце прошлого года поступило благодарственное письмо в отношении судебных приставов по розыску должников и их имущества.

Так, житель села Деревянное Прионежского района выразил слова благодарности сотрудникам службы судебных приставов за профессионализм, компетентность и настойчивость в розыске его сына. Благодаря слаженной работе розыскников, было установлено местонахождение ребенка, которого мама, несмотря на решение суда и желание самого малыша, увезла от отца в другой регион.

По словам жителя Прионежья, ребенок был очень рад возвращению домой. "А я счастлив, что наша семья наконец-то воссоединилась. Дети - самое главное в жизни, а неравнодушное и вместе с тем компетентное отношение сотрудников службы судебных приставов к моей ситуации дало возможность моему сыну жить с любящим его человеком, своим отцом", - подчеркнул в благодарственном письме мужчина.

По итогам года все сотрудники УФССП России по Республике Карелия, кому взыскатели прислали благодарности, были поощрены руководством управления.

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Комментарии

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кир
2021-01-14 12:29:17
Пофиг их куклы и тряпки.
Off
2021-01-14 12:09:46
Что за санта- Барбара?
Гость
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