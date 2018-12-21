Житель Карелии подарил племяннице краденый телефон

В полицию Олонецкого района с заявлением о краже телефона обратилась 38-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что забыла в продуктовом магазине свой мобильный телефон, а когда через несколько минут вернулась за ним – на месте имущества не оказалось.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 42-летнего жителя административного центра. По версии правоохранителей, в тот день он стоял в очереди в торговой точке за потерпевшей, заметил, что она оставила на полочке у кассы телефон, и похитил его. Гражданин выкинул сим-карту, на несколько недель выключил гаджет, а затем подарил его своей племяннице.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.