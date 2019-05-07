Житель Карелии погасил долг в 625 тысяч рублей после разговора "по душам"

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В Костомукше мужчина не хотел отдавать кредиторам деньги, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Житель Костомукши задолжал в пользу кредитной организации задолженности на сумму 625 тысяч рублей.
Поскольку задолженность погашена не была в установленный срок приставы наложили арест на счета должника. Также в отношении иномарки был установлен запрет на регистрационные действия.
Приставы разъяснили должнику негативные последствия в случае уклонения от уплаты задолженности в срок для добровольного исполнения.
Должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.
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