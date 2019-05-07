Житель Карелии погасил долг в 625 тысяч рублей после разговора "по душам"

В Костомукше мужчина не хотел отдавать кредиторам деньги, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Костомукши задолжал в пользу кредитной организации задолженности на сумму 625 тысяч рублей.

Поскольку задолженность погашена не была в установленный срок приставы наложили арест на счета должника. Также в отношении иномарки был установлен запрет на регистрационные действия.

Приставы разъяснили должнику негативные последствия в случае уклонения от уплаты задолженности в срок для добровольного исполнения.

Должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.