В Карелии мужчина вынес из магазина 7 бутылок коньяка

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Мужчина из Кондопоги ходил в магазин рядом с домом и не платил , сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.
Вечером 28 января в сетевой магазин на ул. Калинина прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Директор магазина вызвала сотрудников, потому что узнала в одном из посетителей человека, который днем ранее дважды успешно пронес спиртное через кассовый узел.
В предобеденное время злоумышленник похитил 4 бутылки коньяка, а перед ужином – 3 бутылки. Гражданин вновь появился в торговом зале. На этот раз его задержали и передали в полицию.
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