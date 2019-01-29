В Карелии мужчина вынес из магазина 7 бутылок коньяка

Мужчина из Кондопоги ходил в магазин рядом с домом и не платил , сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 28 января в сетевой магазин на ул. Калинина прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Директор магазина вызвала сотрудников, потому что узнала в одном из посетителей человека, который днем ранее дважды успешно пронес спиртное через кассовый узел.

В предобеденное время злоумышленник похитил 4 бутылки коньяка, а перед ужином – 3 бутылки. Гражданин вновь появился в торговом зале. На этот раз его задержали и передали в полицию.