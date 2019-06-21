Житель Карелии получил 8,5 лет колонии за торговлю наркотиками

Сортавальский городской суд приговорил мужчину к колонии строгого режима за наркотики, сообщается на сайте суда.

"При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что злоумышленник, ранее несудимый, впервые совершил преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

В итоге суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.