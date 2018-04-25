Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
07:15, 25 Апреля 2018

Житель Карелии получил условный срок за поджог вольера с собакой

По теме

Житель Карелии поджег дом возлюбленной после расставания
25.04.18 08:05
ВИДЕО: В Карелии изъяли крупную партию поддельного алкоголя
25.04.18 07:25
Житель Петрозаводска изрезал гостя ножом
24.04.18 17:20
Все новости
Загрузка...

В Калевальском районе Карелии завершился судебный процесс над 35-летним поджигателем.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, сообщается на сайте ведомства.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый в декабре 2017 года облил бензином принадлежащую односельчанину немецкую овчарку и вольер, к которому она была привязана цепью. Затем он поджег вольер и, убедившись, что пламя охватило деревянные конструкции, скрылся с места преступления.
Благодаря бдительным соседям возгорание было вовремя обнаружено и локализовано, находящаяся в вольере собака не пострадала.

По словам поджигателя, им двигало чувство мести, так как накануне эта собака покусала его жену.

Вместе с тем, с учетом повышенной общественной опасности совершенного преступления, суд назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком 2 года. Приговором суда его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Приговор не вступил в законную силу.

По теме

Житель Карелии поджег дом возлюбленной после расставания
25.04.18 08:05
ВИДЕО: В Карелии изъяли крупную партию поддельного алкоголя
25.04.18 07:25
Житель Петрозаводска изрезал гостя ножом
24.04.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Navicom Navicom
2018-04-25 07:55:43
Собаки правят миром, вернее Россией. Вот уж кому на Руси жить хорошо, их суды оберегают...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

24.04.2018 13:27
Тема недели
Алиханов выиграл суд по правам человека 2
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
"Дело о мерседесах" и мини-рынки
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 10
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2018 10:18
Личное мнение
Футбол как политика 2
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 9
19.04.2018 08:52
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»