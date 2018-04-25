Житель Карелии получил условный срок за поджог вольера с собакой

В Калевальском районе Карелии завершился судебный процесс над 35-летним поджигателем.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, сообщается на сайте ведомства.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый в декабре 2017 года облил бензином принадлежащую односельчанину немецкую овчарку и вольер, к которому она была привязана цепью. Затем он поджег вольер и, убедившись, что пламя охватило деревянные конструкции, скрылся с места преступления.

Благодаря бдительным соседям возгорание было вовремя обнаружено и локализовано, находящаяся в вольере собака не пострадала.

По словам поджигателя, им двигало чувство мести, так как накануне эта собака покусала его жену.

Вместе с тем, с учетом повышенной общественной опасности совершенного преступления, суд назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком 2 года. Приговором суда его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Приговор не вступил в законную силу.