Житель Карелии помог слабому товарищу украсть канистру бензина с автозаправки

В полицию поступило сообщение о краже бензина с автозаправки, сообщили в МВД Карелии.

В разгар ночи на одной из автозаправочных станций Петрозаводска побывали неизвестные, которые похитили бензин. Догнать злоумышленников не смогли. Ущерб превысил 800 рублей.

Установлено, что двое приятелей, 20 и 25 лет, оказались на АЗС не случайно. Один из них по своим физическим данным не мог унести канистру с бензином, которую предполагал похитить, потому пригласил товарища.

Возбуждено уголовное дело. По сведениям правоохранителей, это не единственное противоправное деяние на счету фигурантов.

Ранее петрозаводчанин обокрал автозаправку, чтобы снабдить отца-дальнобойщика топливом.