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Петрозаводчанин обокрал автозаправку, чтобы снабдить отца-дальнобойщика топливом

Новости. Криминал
10:59, 04 Июля 2020
фото: © МВД Карелии
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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу топлива в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель автозаправочной станции. Неизвестный похитил 100 литров дизельного топлива. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 31-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что спланировал преступление. Его отец-дальнобойщик собирался в командировку. Тогда молодой человек решил похитить топливо и сбыть его родственнику дешевле рыночной стоимости.

Горожанин вызвал такси и погрузил две пятидесятилитровые канистры в багажник. Прибыв на АЗС, он залил топливо в емкости, но оплачивать его не стал и вернулся с похищенным домой. Как и планировал, сбыл 100 литров бензина отцу за три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии сбежал с автозаправки со 130 литрами бензина.

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