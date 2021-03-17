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Житель Карелии попал под уголовную статью за то, что скрыл второе гражданство

Новости. Криминал
18:00, 18 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Местный житель получил штраф за то, что не уведомил о втором гражданстве, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Карелии, который не уведомил органы исполнительной власти о наличии у него гражданства иностранного государства, совершив, таким образом, уголовное преступление.

Суд установил, что житель Карелии, имея гражданство Литовской Республики, в нарушение закона умышленно не уведомил об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Комментарии

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кир
2021-03-18 18:30:38
Все должны быть в базе данных. Умудряются тут сдавать квартирки, живя двадцать лет у фиников.
Лена
2021-03-18 18:11:35
Лишь бы обобрать! Молодцы!
театральный критик
2021-03-18 18:01:47
иноагенты они такие.
Гость
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