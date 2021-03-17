Житель Карелии попал под уголовную статью за то, что скрыл второе гражданство

Местный житель получил штраф за то, что не уведомил о втором гражданстве, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Карелии, который не уведомил органы исполнительной власти о наличии у него гражданства иностранного государства, совершив, таким образом, уголовное преступление.

Суд установил, что житель Карелии, имея гражданство Литовской Республики, в нарушение закона умышленно не уведомил об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.