На севере Карелии местный житель попал за решетку за кражу у собственного отца

Суд в Костомукше поддержал государственное обвинение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как было установлено, ранее судимый 35-летний костомукшанин установил на своем телефоне приложение, где зарегистрировал банковскую карту своего отца. В течении двух недель он выводил средства на счета своих знакомых. Всего с карты было списано 120 тысяч рублей.

Уголовное дело было открыто по статье «кража».

Суд, с учетом рецидива, отменил условное осуждение по предыдущему уголовному делу и приговорил костомукшанина к лишению свободы на срок 1 год 2 месяца в колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.