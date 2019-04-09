Житель Карелии попытался оформить кредит по чужому паспорту

В Кондопоге местный житель попался на попытке получения кредита по чужому паспорту, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило обращение от представителей одного из российских банков о мошенничестве. В нем говорилось, что при оформлении заявки на кредит мужчина предъявил чужой паспорт.

Сотрудники уголовного розыска установили произошедшее. Один из жителей Карелии оставил на хранение свой паспорт знакомому кондопожанину. Мужчина недолго думая решил приобрести телефон за чужой счет. Он пришел в один из магазинов электроники, расположенный в Петрозаводске, выбрал интересующую модель гаджета и попытал счастья при оформлении кредита. Сотруднику банка он предъявил тот самый паспорт, сохранность которого ему доверили. Благодаря бдительности кредитного менеджера жителю Кондопоги было отказано, и он ушел с пустыми руками.

Впоследствии работник банка сообщил о данном происшествии в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый - 49-летний житель Кондопоги. Он причастность к совершению деяния не отрицал и добровольно выдал сотрудникам полиции чужой паспорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело.