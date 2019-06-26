Житель Карелии пошел на преступление с тачкой в руках

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина вывез краденое из организации на садовой тачке, сообщили в МВД Карелии.
В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник одной из районных организаций. Он сообщил, что из подсобного помещения пропали лодочные моторы, аккумуляторы от снегохода, детали от моторов. По предварительным оценкам, ущерб составляет не менее 35 тысяч рублей.
Полицейские по горячим следам установили 26-летнего подозреваемого. Дождавшись выходных, подозреваемый взял садовую тачку, выломал дверь в подсобном помещении и похитил имущество. Часть похищенного он спрятал в лесу, а часть отнес в пункт сдачи металлолома. Вырученные деньги подозреваемый потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
Аналитика
Сегодня 11:48
Обществоведение
Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".
24.06.2019 13:53
24.06.2019 12:48
24.06.2019 09:12
21.06.2019 15:02
Чтиво
Сегодня 15:40
Личное мнение
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
21.06.2019 13:23
13.06.2019 10:56
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии