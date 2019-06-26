Житель Карелии пошел на преступление с тачкой в руках

Мужчина вывез краденое из организации на садовой тачке, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник одной из районных организаций. Он сообщил, что из подсобного помещения пропали лодочные моторы, аккумуляторы от снегохода, детали от моторов. По предварительным оценкам, ущерб составляет не менее 35 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам установили 26-летнего подозреваемого. Дождавшись выходных, подозреваемый взял садовую тачку, выломал дверь в подсобном помещении и похитил имущество. Часть похищенного он спрятал в лесу, а часть отнес в пункт сдачи металлолома. Вырученные деньги подозреваемый потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.