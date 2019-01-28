Житель Карелии после исправительных работ стал примерным отцом

В Питкяранском районе алиментщик после исправительных работ решил подарить детям подарки на Новый год, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Мужчина всячески уклонялся от исполнения родительских обязанностей по содержанию детей с 2017 года, в связи с чем вначале был привлечен судебным приставом к административной ответственности.

Задолженность должника на момент привлечения к уголовной ответственности составляла 50 тысяч рублей по обоим исполнительным производствам. Судом ему было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5 % от заработка в доход государства.

После отбытия наказания мужчина трудоустроился, в результате чего несовершеннолетние дочери перед новогодними праздниками получили от отца материальную поддержку.

В период последних трех месяцев в пользу дочерей поступила сумма в размере более 78 тысяч рублей.