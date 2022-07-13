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Житель Карелии после общения с незнакомцем по телефону лишился всех накоплений

Новости. Общество
17:20, 28 Июля 2022
фото: © Drobot Dean / stock.adobe

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Полиция Сегежи расследует очередной случай телефонного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился 40-летний горожанин, сообщивший, что стал жертвой преступления. После общения по телефону он лишился денег.

В минувший понедельник сегежанину позвонил якобы работник банка, напугавший мужчину тем, что неизвестные якобы пытаются взломать его «личный кабинет». Чтобы спасти находящиеся на счете деньги, собеседник предложил сегежанину продиктовать шестизначный код из СМС, отправленного якобы службой безопасности.

Житель Карелии продиктовал код, после чего с его счета немедленно исчезли все накопления — почти 65 тысяч рублей. Тогда сегежанин понял, что общался с мошенником, и отправился в полицию.

В настоящее время сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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