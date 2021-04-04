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Житель Карелии в кафе потерял бдительность и гаджет

Новости. Криминал
11:25, 05 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В Медвежьегорском районе заснувший в кафе посетитель лишился дорогого гаджета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 30-летнего жителя одного из поселков. У него похитили мобильный телефон стоимостью без малого 20 тысяч рублей.

В один из мартовских дней мужчина приехал в соседний населенный пункт и решил посетить кафе. Там он познакомился с компанией местных жителей, много выпил и заснул. Протрезвев, обнаружил, что телефон пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 24-летний ранее судимый за имущественные преступления гражданин.

Подозреваемый признался, что отдыхал в кафе вместе с потерпевшим и, когда тот потерял бдительность, незаметно забрал гаджет и ушел. В дальнейшем планировал им пользоваться – в настоящее время похищенное изъято.

В настоящее время по статье "кража" возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-04-05 12:27:11
Наши люди в булочную на такси не ездят, а тем более не ходят спать в кафе с гаджетом.
Мирон
2021-04-05 11:45:58
Тупорылый вор, извините, везде видео наблюдение, вычислят быстро, если настоять...
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