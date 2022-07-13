Житель Карелии повадился ездить на север за бесплатным алкоголем

Участковый уполномоченный полиции Кеми установил подозреваемого в магазинных кражах, сообщили в МВД республики.

В Кемском районе возбуждены уголовные дела о кражах в отношении 30-летнего жителя Сегежи. По версии полиции, мужчина совершил серию краж в магазинах Кеми.

В июле работники одного из магазинов обратились в полицию: неизвестный попытался украсть бутылку крепкого алкоголя стоимостью 400 рублей. Изучив камеры видеонаблюдения и опросив свидетелей, участковый установил еще несколько фактов краж из магазина, совершенных этим же человеком.

Также полицейский выяснил личность подозреваемого, не раз приходившего в магазины за бесплатным спиртным. Мужчина признал вину и возместил ущерб, но теперь ему предстоит ответить за кражи перед законом.