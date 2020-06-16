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Житель Карелии позарился на имущество гостей из Москвы, но потерпел фиаско

Новости. Криминал
11:40, 17 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В Беломорске незваный гость вломился в дом к москвичам ради наживы, но встретил сопротивление и убежал ни с чем, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции в Беломорском районе поступило заявление от жителей Московской области – мужа и жены – о краже.

По словам гостей республики, в дом, который они арендовали, ночью через окно проник неизвестный мужчина. Туристы сначала не обратили внимания на звуки, которые производил злоумышленник на первом этаже. Но когда незваный гость попытался покинуть дом, то не смог открыть входную дверь и был замечен постояльцами.

На шум в холл вышел супруг и увидел незнакомца с сумкой в руках. Возникла словесная перепалка, во время которой заявитель успел сделать фото ночного посетителя. Тот все же смог открыть дверь и, бросив ношу, скрылся.

В течение нескольких часов подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в близлежащем поселке. Ранее несудимый петрозаводчанин своем объяснении указал, что увидел открытое окно и решил проникнуть внутрь. В доме он заметил женскую сумку и хотел так же незаметно покинуть дом. Но владелец имущества помешал довести задуманное до конца.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-17 11:50:31
Наша мощная цивилизация, одолевшая многих врагов, не может справиться со своими, ранее сидевшими. Не может быть. Долой бездарных и тупых законодателей, не знающих своих соотечественников. Их характер, их нравы. Вторая ходка должна быть последней. Часто повторяю, потому что ФСБ отчет делает по материалам местной печати и отсылает в Москву.
Негодяй
2020-06-17 12:11:39
кир, а ты не думал, что уже давно ими в бан отправлен?
Гость
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