Житель Карелии пожаловался в прокуратуру из-за долга по зарплате в 12 тысяч рублей

Прокуратура защитила трудовые права жителя поселка Суккозеро.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе проверки было установлено, что житель Муезерского района работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовками, однако при увольнении не получил причитающиеся ему деньги в счет оплаты труда.

Прокуратура района внесла бывшему работодателю представление об устранении нарушений закона.



Мужчине выплатили зарплату в размере 12 тысяч рублей.

Ранее руководитель фирмы в Петрозаводске задолжал работникам около 600 тысяч рублей.