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Житель Карелии пожаловался в прокуратуру из-за долга по зарплате в 12 тысяч рублей

Новости. Общество
17:20, 24 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Прокуратура защитила трудовые права жителя поселка Суккозеро.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе проверки было установлено, что житель Муезерского района работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовками, однако при увольнении не получил причитающиеся ему деньги в счет оплаты труда.

Прокуратура района внесла бывшему работодателю представление об устранении нарушений закона.

Мужчине выплатили зарплату в размере 12 тысяч рублей.

Ранее руководитель фирмы в Петрозаводске задолжал работникам около 600 тысяч рублей.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-04-24 18:23:56
Это да, уволившиеся у нас всё могут. А вот если не уволился, значит, не получил право жаловаться на работодателя.
новый
2020-04-24 17:53:27
А нефиг вырубать зеленый щит и легкие планеты.
Гость
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