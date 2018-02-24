Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:33, 24 Февраля 2018

Житель Карелии предложил играть в керлинг на местной обледенелой трассе

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
24.02.18 20:00
Карелия вернет славу рыбного региона, заявил Парфенчиков
24.02.18 15:17
В Карелии сотрудники Росгвардии встали на лыжи
24.02.18 14:27
Все новости
Загрузка...

Автомобилисты жалуются на плохое содержание дороги в Прионежском районе.

 

Автор ролика, размещенного в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" запечатлел на видео состояние дороги, ведущей в деревню Суйсарь, входящую в состав Заозерского сельского поселения.

Трасса покрыта льдом. Автор толкает по заледеневшей дороге внушительных размеров полено. Кусок дерева уезжает по льду вдаль.

"Навеяло олимпиадой. Можно керлинг проводить. Дорогу на Суйсарь вообще не сыпят. Голый лед. Пень 10 кг",- так прокомментировал автор ролика свое видео.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
24.02.18 20:00
Карелия вернет славу рыбного региона, заявил Парфенчиков
24.02.18 15:17
В Карелии сотрудники Росгвардии встали на лыжи
24.02.18 14:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
17.02.2018, 10:18
ФОТО и ВИДЕО: Маршрутка и самосвал столкнулись в Петрозаводске

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 9
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 3
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 4
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 4
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
22.02.2018 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»