Житель Карелии предложил играть в керлинг на местной обледенелой трассе

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Автомобилисты жалуются на плохое содержание дороги в Прионежском районе.
Автор ролика, размещенного в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" запечатлел на видео состояние дороги, ведущей в деревню Суйсарь, входящую в состав Заозерского сельского поселения.
Трасса покрыта льдом. Автор толкает по заледеневшей дороге внушительных размеров полено. Кусок дерева уезжает по льду вдаль.
"Навеяло олимпиадой. Можно керлинг проводить. Дорогу на Суйсарь вообще не сыпят. Голый лед. Пень 10 кг",- так прокомментировал автор ролика свое видео.
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