Житель Карелии предложил сотруднику полиции взятку, чтобы избежать наказания за пьяную езду

В суд направлено уголовное дело по факту дачи взятки жителем Кемского района.

Следователями следственного отдела по городу Костомукше завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кемского района по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере.



Как сообщили в Следкоме Карелии, в ходе следствия установлено, что 28 августа текущего года обвиняемый, находясь в командировке в Муезерском районе, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт был выявлен сотрудниками полиции.

Чтобы избежать наказания, мужчина попытался дать взятку сотруднику полиции по Муезерскому району, который отказался от ее получения. Его действия были зафиксированы в ходе служебной видеосъемки.



60 тысяч рублей, являвшиеся предметом взятки, изъяты на месте преступления.

Органами полиции в суд направлены материалы для привлечения фигуранта к административной ответственности и лишения его права управления транспортным средством.



Предварительное следствие по факту взяточничества окончено, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.