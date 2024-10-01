Житель Карелии предстанет перед судом за продажу контрафактных сигарет

Прокуратура обнаружила и изъяла у него сигареты в количестве более 25 тыс. пачек стоимостью свыше 3,2 млн рублей.

В прокуратуре Медвежьегорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в приобретение, хранение и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Надзорным ведомтсовом установлено, что с января 2022 года по март 2024 года житель Медвежьегорска хранил в квартире и продавал населению района немаркированные табачные изделия, в том числе иностранного производства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность обвиняемого пресечена, обнаружены и изъяты сигареты в количестве более 25 тыс. пачек стоимостью свыше 3,2 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину и активно способствовал расследованию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.