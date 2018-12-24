Житель Карелии предстанет перед судом за убийство брата

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Закончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве брата, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, днем 15 сентября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в городе Петрозаводске, в ходе ссоры со своим братом напал на него с ножом и причинил множественные колото-резаные ранения.
В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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