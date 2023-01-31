Житель Карелии приехал в гости к бабушке и заодно обокрал квартиру пенсионера

Полиция расследует дело о краже 13 тысяч рублей у пенсионера из Суоярвского района Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 62-летнего жителя одного из поселков. Он обнаружил, что из его квартиры пропали деньги – 13 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, ранее судимого 26-летнего мужчину. Молодой человек приехал к бабушке в поселок.



Он изрядно выпил, затем стал искать, где продолжить застолье и наведался к приятелю деда. Когда хозяин заснул, гость стал искать сигареты и случайно обнаружил деньги.



Он забрал все наличные, часть из них сразу потратил в баре, остальные – по возвращении домой.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.