Житель Карелии пробежал мимо кассы с набитым едой и коньяком рюкзаком

Нарушителей задержали в Сортавале и Олонце, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Первый случай произошел 4 августа утром в Сортавале. Там 45-летний местный житель взял с прилавков в одном из магазинов коньяк и закуску, спрятал всё это в рюкзак и прошел мимо кассы.

Аналогичная ситуация произошла в этот же день и в Олонце. 46-летний мужчина украл алкоголь и спрятал товары под курткой.

Злоумышленников передали полиции.

Ранее жителя Карелии, устроившего дебош в магазине, заковали в наручники.