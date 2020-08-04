Жителя Карелии, устроившего дебош в магазине, заковали в наручники

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин, мешавших работе магазинов, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Питкяранте 3 августа работники магазина, специализирующегося на продаже алкоголя, нажали тревожную кнопку из-за 50-летнего местного жителя, который пугал посетителей заведения.



Мужчина матерился, размахивал руками. На дебошира надели наручники и передали полиции.

А в Петрозаводске ранним утром 31 июля в одном из магазинов пьяный 24-летний горожанин выкрикивал бранные слова и приставал к гражданам,

Росгвардейцы задержали хулигана.

Задержанным жителям республики грозит административная ответственность.

Ранее в Карелии пьяный посетитель кафе разнес витрину.