Жителя Карелии, устроившего дебош в магазине, заковали в наручники

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин, мешавших работе магазинов, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Питкяранте 3 августа работники магазина, специализирующегося на продаже алкоголя, нажали тревожную кнопку из-за 50-летнего местного жителя, который пугал посетителей заведения.
Мужчина матерился, размахивал руками. На дебошира надели наручники и передали полиции.
А в Петрозаводске ранним утром 31 июля в одном из магазинов пьяный 24-летний горожанин выкрикивал бранные слова и приставал к гражданам,
Росгвардейцы задержали хулигана.
Задержанным жителям республики грозит административная ответственность.
Ранее в Карелии пьяный посетитель кафе разнес витрину.
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