890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дорогой внедорожник украли в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:10
Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова 8
28.07.2020 12:11
Поездка по убитой дороге жителя Петрозаводска на дачу чуть не закончилась трагедией (ФОТО) 19
28.07.2020 16:00
Глава Карелии оценил качество оборудования, предназначенного для аренды в петрозаводском технопарке 5
28.07.2020 16:29
Промышленный технопарк "Южная Промзона" готовится к открытию (ФОТО) 4
28.07.2020 16:46
Адвокат приемной дочери Дмитриева, осужденного за педофилию, подаст апелляцию на решение горсуда Петрозаводска 8
28.07.2020 11:59

В Карелии пьяный посетитель кафе разнес витрину

Новости. Общество
10:19, 29 Июля 2020
фото: © Евгений Хажей / ИТАР-ТАСС
Загрузка...

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в кафе в Лахденпохье.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Карелии, ранним утром сработала тревожная сигнализация в кафе, расположенном на улице Советской в Лахденпохье. Как выяснилось мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, мешал посетителям заведения. Со слов персонала кафе, дебошир агрессивно реагировал на сделанные в его адрес замечания, оскорблял работников, используя нецензурную брань, провоцировал конфликт. Вдобавок мужчина за время своего нахождения в кафе успел разбить и витрину.

Росгвардейцы задержали нарушителя, 53-летнего жителя Лахденпохьи, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее именинник угрожал убить осколком бутылки посетителей бара в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-29 10:41:50
Чудно время провел... )
кир
2020-07-29 11:07:33
Офф, ты тоже никчемно время летом проводишь на каникулах.
Off
2020-07-29 11:12:24
кир, так это был ты !? ))))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда

Аналитика

Сегодня 11:15
Обществоведение
От конюшни до ГЛОНАССа
Одна из важнейших служб Петрозаводска – станция скорой помощи отмечает 90-летний юбилей.
Детской катаракте – нет
Сегодня 10:16
Главные законы: Председатели парламентских комитетов подвели итоги работы
27.07.2020 15:42
Бюджет Карелии вернулся к дефициту 6
24.07.2020 12:17
"Лечебное" питание: рыба с червями 2
24.07.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»