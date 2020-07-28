В Карелии пьяный посетитель кафе разнес витрину

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в кафе в Лахденпохье.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Карелии, ранним утром сработала тревожная сигнализация в кафе, расположенном на улице Советской в Лахденпохье. Как выяснилось мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, мешал посетителям заведения. Со слов персонала кафе, дебошир агрессивно реагировал на сделанные в его адрес замечания, оскорблял работников, используя нецензурную брань, провоцировал конфликт. Вдобавок мужчина за время своего нахождения в кафе успел разбить и витрину.

Росгвардейцы задержали нарушителя, 53-летнего жителя Лахденпохьи, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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