Житель Карелии, продававший медицинское оборудование, стал жертвой афериста

Мошенник похитил более 200 тысяч рублей у жителя Кондопоги, продававшего после смерти матери ее медицинское оборудование, сообщили в МВД Карелии.

Пострадавший — 52-летний житель Кондопоги — обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный, получив доступ к его онлайн-банку, похитил со счета 20 тысяч рублей, а также оформил на его имя два кредита на 189 тысяч рублей, которыми в дальнейшем также завладел.

Мужчина пояснил, что злоумышленника заинтересовало объявление о продаже медицинского оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Житель города бумажников разместил его после смерти матери на сайте объявлений. Позвонивший «покупатель» сразу же попросил продиктовать реквизиты карты для оплаты. Затем звонивший обманом узнал у кондопожанина кодовое слово к платёжному инструменту.

Собеседник не прекращал общение в течение часа. Это показалось продавцу подозрительным. Он повесил трубку и обнаружил, что не может получить доступ к личному кабинету в приложении банка. Затем ему поступили сообщения о несанкционированных списаниях. Тогда мужчина понял, что попался на уловку аферистов.

В настоящее время по заявлению стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.