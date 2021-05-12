Житель Карелии променял старую школьную дружбу на 16 тысяч рублей

Молодой костомукшанин воспользовался доверием школьного товарища в корыстных целях, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 25-летнего горожанина. Он просил привлечь к ответственности своего знакомого, который обманным путем похитил у него более 16 тысяч рублей.

Молодые люди знакомы со школьной скамьи и поддерживали общение через социальную сеть. Однажды приятель написал, что оказался в нехорошей ситуации и очень нуждается в деньгах, в связи с чем продает свой мобильный телефон всего за 12 тысяч рублей. Он заверил, что гаджет куплен совсем недавно и находится в идеальном состоянии. В качестве бонуса продавец обещал отдать беспроводные наушники, а для достоверности своих слов прислал фотографию телефона. Молодой человек откликнулся на выгодное предложение и перевел необходимую сумму.

Спустя некоторое время собеседник связался с ним вновь и попросил в долг еще около 4 тысяч рублей. Потерпевший выручил его и на этот раз, однако в дальнейшем ни денег, ни телефона он так и не получил.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый был допрошен, в ходе следствия дал признательные показания и полностью раскаялся в содеянном. Он рассказал, что находился в сложном материальном положении из-за многочисленных долгов. Чтобы исправить ситуацию, решил воспользоваться доверием одного из знакомых и выдумал историю с телефоном. Деньги он потратил на собственные нужды, а затем под различными предлогами стал избегать встреч с покупателем.

В настоящее время обвиняемый принес потерпевшему извинения и пообещал возместить причиненный ущерб. Обвинительное заключение вместе с уголовным делом направлено в прокуратуру Костомукши.