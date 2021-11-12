Житель Карелии пронес мимо кассы алкоголь и закуску

Росгвардейцы в Кондопоге сорвали местному жителю бесплатную пьянку, сообщили в пресс-службе ведомства.

На днях днём на сигнал тревожной сигнализации, поступивший из сетевого магазина на улице Советов в Кондопоге, была направлена группа задержания районного отдела вневедомственной охраны.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который пытался пронести мимо кассы две бутылки крепкого алкоголя, столько же банок шпротов, а также макароны.

Нарушитель был передан полицейским.