Житель Карелии пронес мимо кассы алкоголь и закуску

Росгвардейцы в Кондопоге сорвали местному жителю бесплатную пьянку, сообщили в пресс-службе ведомства.
На днях днём на сигнал тревожной сигнализации, поступивший из сетевого магазина на улице Советов в Кондопоге, была направлена группа задержания районного отдела вневедомственной охраны.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который пытался пронести мимо кассы две бутылки крепкого алкоголя, столько же банок шпротов, а также макароны.
Нарушитель был передан полицейским.
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