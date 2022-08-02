Житель Карелии пропил без спроса зарплату друга и стал фигурантом уголовного дела

В Муезерском районе местный житель в день зарплаты недосчитался денег на карте, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Муезерского района возбуждено и расследуется уголовное дело о краже денег с банковского счета. Мужчина, житель одного из районных поселков, обнаружил пропажу в день получения заработной платы. Баланс карты оказался меньше ожидаемого на 5 тысяч рублей.

Оперативники установили, что незадолго до обращения в полицию мужчина встречался с приятелем. Во время распития спиртного, он оставлял телефон без присмотра.

По версии полиции, 30-летний знакомый воспользовался этим обстоятельством: разблокировал телефон и совершил несколько переводов на свой банковский счёт. Похищенные деньги потратил позднее на алкоголь и продукты.

Подозреваемый признал вину и возместил нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело.