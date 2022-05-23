Житель Карелии проспал 19 тысяч рублей

Пока житель Сегежи спал, малознакомый собутыльник прогулялся по магазинам с его картой и порадовал себя покупками на 19 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратилась местная жительница и рассказала, что пока её супруг спал дома, кто-то расплатился его банковской картой и успел потратить более 19 тысяч рублей. Оставшиеся средства женщина перевела на свой счёт.

Накануне ночью потерпевший распивал спиртное с малознакомым 35-летним сегежанином. В ходе следствия установлено, что, улучив момент, новый знакомый похитил банковскую карту.

На следующий день он посетил продуктовые и хозяйственные магазины, питейные заведения, и 48 раз оплатил свои покупки чужой банковской картой.

Установили личность и разыскали обвиняемого сотрудники уголовного розыска. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.