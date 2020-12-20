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Житель Карелии не выдал полиции сожительницу, воткнувшую в него нож

Новости. Общество
12:14, 21 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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В Медвежьегорском районе мужчина ввел в заблуждение полицейских, чтобы снять ответственность со своей сожительницы, которая ударила его ножом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение из больницы: туда с проникающим ножевым ранением грудной клетки был доставлен 31-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что выпивал у знакомых, а когда возвращался домой, на него напали неизвестные. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что информация, предоставленная пострадавшим, не соответствует действительности.

По версии следствия, в ходе бытового конфликта травму молодому мужчине нанесла сожительница. Женщина дала признательные показания. По ее словам, у них возникла ссора: мужчина был пьян, кричал и будил ребёнка. Дождавшись, когда он повернётся спиной, она взяла со стола кухонный нож и нанесла ему удар, а затем сама вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание - до десяти лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-21 12:16:08
Неинтересно уже.
Андрей Поляков
2020-12-21 12:29:57
кир, да видно как тебе все не интересно, читая очередной комментарий
кир
2020-12-21 13:02:39
Андрей Поляков, и что? Общественной значимости нет.
Саныч
2020-12-21 13:01:28
Андрей Поляков, он читал через силу, преодолевая апатию.
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