Житель Карелии не выдал полиции сожительницу, воткнувшую в него нож

В Медвежьегорском районе мужчина ввел в заблуждение полицейских, чтобы снять ответственность со своей сожительницы, которая ударила его ножом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение из больницы: туда с проникающим ножевым ранением грудной клетки был доставлен 31-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что выпивал у знакомых, а когда возвращался домой, на него напали неизвестные. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что информация, предоставленная пострадавшим, не соответствует действительности.

По версии следствия, в ходе бытового конфликта травму молодому мужчине нанесла сожительница. Женщина дала признательные показания. По ее словам, у них возникла ссора: мужчина был пьян, кричал и будил ребёнка. Дождавшись, когда он повернётся спиной, она взяла со стола кухонный нож и нанесла ему удар, а затем сама вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание - до десяти лет лишения свободы.