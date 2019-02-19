Житель Карелии пытался угнать автомобиль из-за нежелания ехать на маршрутке

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В полицию Петрозаводска обратился 27-летний горожанин с заявлением о попытке угона, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что на минувшей неделе кто-то повредил систему зажигания в его отечественном автомобиле, припаркованном у дома в микрорайоне Соломенное.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 28-летнего жителя поселка Заозерье. Его личность хорошо знакома правоохранителям, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов.
Житель Прионежья сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не захотел ехать на маршрутке и пытался угнать автомобиль. Но ему это не удалось.
На мужчину завели возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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