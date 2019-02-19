Житель Карелии пытался угнать автомобиль из-за нежелания ехать на маршрутке

В полицию Петрозаводска обратился 27-летний горожанин с заявлением о попытке угона, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что на минувшей неделе кто-то повредил систему зажигания в его отечественном автомобиле, припаркованном у дома в микрорайоне Соломенное.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 28-летнего жителя поселка Заозерье. Его личность хорошо знакома правоохранителям, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов.

Житель Прионежья сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не захотел ехать на маршрутке и пытался угнать автомобиль. Но ему это не удалось.

На мужчину завели возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.