Житель Карелии пытался взять телефон в кредит по чужому паспорту

Менеджер магазина не одобрил кредит, так как заподозрил, что документы подложные, сообщили в МВД Карелии.

В полиуию Петрозаводска обратился сотрудник службы безопасности одного из крупных сетевых магазинов цифровой техники. Он сообщил, что некий гражданин пытался приобрести мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей в кредит. Менеджер не одобрил его заявку, так как заподозрил, что документы подложные.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 49-летнего ранее судимого жителя Кондопоги.

По версии следствия, он пришёл в магазин, предъявил паспорт своего приятеля, чтобы взять кредит на покупку гаджета. Получив отказ, мужчина скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили, что владелец оставил документ на хранение другу на несколько дней.