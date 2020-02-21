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Житель Карелии пытался застрелить приятеля

Новости. Криминал
16:00, 21 Февраля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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Жителя Муезерского района обвинили в покушении на убийство, сообщили на сайте районного суда.

Пьяный местный житель в поселковом клубе поссорился со знакомым и решил его убить. Мужчина сходил домой за охотничьим ружьем и прихватил с собой патроны.

Злоумышленник увидел неприятеля в автомобиле на пассажирском сидении и выстрелил в него несколько раз. Пули попали в двух человек. Также был поврежден автомобиль.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине 9 лет колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее жителя Карелии, застрелившего двух односельчан, осудили на 17 лет.

 

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