Жителя Карелии, застрелившего двух односельчан, осудили на 17 лет

Жителя Кондопожского района осудили за убийство двух человек, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, в один из дней в феврале-марте 2015 года 54-летний житель Кончезера, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в деревне, поссорился с местным жителем и его сожительницей.

Затем обвиняемый, вооружившись охотничьим ружьем, пришел домой к мужчине и женщине и застрелил их.

Впоследствии, подсудимый с целью сокрытия совершенных им убийств, привязал к трупам погибших груз, на санях перевез тела на заледеневшее озеро Кончезеро и утопил.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт – мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год с возложением соответствующих ограничений.

Приговор в законную силу не вступил.