Житель Карелии рассказал, как спас улетевшего в кювет автомобилиста

Очевидец происшествия не стал дожидаться спасателей и сам вызволил человека из перевернувшейся машины.

Мужчина опубликовал свой рассказ о спасении попавшего в беду автомобилиста в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По его словам, в ночь на субботу он обнаружил перевернувшийся автомобиль с человеком внутри, который не мог выбраться из салона.

"В результате обследования места происшествия в салоне автомобиля был обнаружен мужчина, на вид 50-ти лет. Незамедлительно позвонив по номеру 112, нажал на цифру 2. Спустя 2 минуты гудков без ответа сбросил. Набрал вновь, но теперь уже в пожарно-спасательную службу, мне сразу ответили. Рассказал о происшествии, как проехать, и решил самостоятельно принять меры оказания помощи, поскольку был слышен звук какого-то работающего агрегата", - рассказал автор поста.

Мужчина принял решение без помощи экстренных служб вызволить находящегося в салоне человека.

"Оператор пожарно-спасательной службы рекомендовала оставить мужчину в салоне (наряд спасателей уже в пути). Я категорически возразил, указав на возможное возгорание. Взобравшись на автомобиль, под натиском поваленных деревьев, открыл заднюю дверь и за руку вытянул мужчину из автомобиля (сам он выбраться не мог). Хватит пьяными управлять автомобилем. И не проезжайте, пожалуйста, мимо. Возможно, вы единственный, кто может оказать помощь (это водителю, который проехал мимо).", - сообщил автор поста.