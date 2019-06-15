Подписаться
Новости. Происшествия
09:09, 15 Июня 2019
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Житель Карелии рассказал, как спас улетевшего в кювет автомобилиста

Загрузка...

Очевидец происшествия не стал дожидаться спасателей и сам вызволил человека из перевернувшейся машины.

Мужчина опубликовал свой рассказ о спасении попавшего в беду автомобилиста в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По его словам, в ночь на субботу он обнаружил перевернувшийся автомобиль с человеком внутри, который не мог выбраться из салона.

"В результате обследования места происшествия в салоне автомобиля был обнаружен мужчина, на вид 50-ти лет. Незамедлительно позвонив по номеру 112, нажал на цифру 2. Спустя 2 минуты гудков без ответа сбросил. Набрал вновь, но теперь уже в пожарно-спасательную службу, мне сразу ответили. Рассказал о происшествии, как проехать, и решил самостоятельно принять меры оказания помощи, поскольку был слышен звук какого-то работающего агрегата", - рассказал автор поста.

Мужчина принял решение без помощи экстренных служб вызволить находящегося в салоне человека.

"Оператор пожарно-спасательной службы рекомендовала оставить мужчину в салоне (наряд спасателей уже в пути). Я категорически возразил, указав на возможное возгорание. Взобравшись на автомобиль, под натиском поваленных деревьев, открыл заднюю дверь и за руку вытянул мужчину из автомобиля (сам он выбраться не мог). Хватит пьяными управлять автомобилем. И не проезжайте, пожалуйста, мимо. Возможно, вы единственный, кто может оказать помощь (это водителю, который проехал мимо).", - сообщил автор поста.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-06-15 10:15:14
А если бы в процессе извлечения потерпевшего сместились шейные позвонки ? Бывают такие полезные идиоты, которые везде суют свой нос. Спасатель блин.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2019, 06:40
Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
10.06.2019, 09:22
Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

14.06.2019 14:28
Обществоведение
Большой ремонт Ирины Мирошник 11
Провели целый день с главой Петрозаводска Ириной Мирошник и посмотрели, как маленькими шагами решается большая задача благоустройства города.
Туристы – это проблема или деньги?
13.06.2019 09:38
Крысы в городе: что делать? 2
11.06.2019 17:02
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 2
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2019 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?" 9
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 11
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
14.06.2019 09:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»