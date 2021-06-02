Житель Карелии, расставшись с избранницей, прихватил на память банковскую карту ее отца

Ранее судимый житель Пудожского района, разъезжая по гостям, успел потратить чужую банковскую карту, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступила информация о том, что 35-летний ранее судимый местный житель причастен к краже денег с чужой банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что по семейным обстоятельствам пудожанин временно жил в Вологодской области в квартире знакомой. Затем мужчина решил расстаться с сожительницей и вернуться на малую родину. По версии следствия, помимо своих вещей, он взял с собой и банковскую карту, принадлежащую отцу бывшей избранницы. Зная ПИН-код, житель Карелии потратил более 82 тысяч рублей на продукты питания, алкоголь и сигареты. Когда баланс счёта стал равен нулю, мужчина избавился от карты.

По месту регистрации подозреваемый не проживал. Мужчина гостил в Сортавальском районе, где его и нашли полицейские. Он дал признательные показания.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.



