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Житель Карелии, расставшись с избранницей, прихватил на память банковскую карту ее отца

Новости. Криминал
09:30, 03 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Ранее судимый житель Пудожского района, разъезжая по гостям, успел потратить чужую банковскую карту, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступила информация о том, что 35-летний ранее судимый местный житель причастен к краже денег с чужой банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что по семейным обстоятельствам пудожанин временно жил в Вологодской области в квартире знакомой. Затем мужчина решил расстаться с сожительницей и вернуться на малую родину. По версии следствия, помимо своих вещей, он взял с собой и банковскую карту, принадлежащую отцу бывшей избранницы. Зная ПИН-код, житель Карелии потратил более 82 тысяч рублей на продукты питания, алкоголь и сигареты. Когда баланс счёта стал равен нулю, мужчина избавился от карты.

По месту регистрации подозреваемый не проживал. Мужчина гостил в Сортавальском районе, где его и нашли полицейские. Он дал признательные показания.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-03 09:34:36
Замуж хотела. Каждый день про уголовников. Разве так можно насаждать? Где социалистическое соревнование?
Гость
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