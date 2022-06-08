Житель Карелии разбил бутылку о голову земляка и изрезал несчастного осколками

Драка между двумя посетителями увеселительного заведения в Питкяранте закончилась для одного из них в больнице.

В полицию Питкяранты поступила информация об уличной драке, в которой серьезно пострадал один из ее участников.

Участковый выяснил, что конфликт произошел возле популярного в городе увеселительного заведения. Двое посетителей вышли разобраться на улицу. Завязалась драка, во время которой 33-летний ранее судимый горожанин взял пустую бутылку и разбил ее о голову оппонента, а затем горлышком с острыми краями не менее 9 раз ударил его, в том числе по лицу.

Свидетели случившегося вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший попал в больницу, его увечья были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, фигуранту которого грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.