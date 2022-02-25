Житель Карелии разбил окно в магазине на Карла Маркса и вынес два ящика пива

Росгвардейцы поймали злоумышленника с поличным на месте преступления.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, сотрудники Лахденпохского отдела вневедомственной охраны на днях прибыли на вызов в охраняемый магазин на улице Карла Маркса. Бойцы обошли объект и обнаружили с торца здания разбитое окно и злоумышленника, выносившего из магазина два ящика пива. Мужчину доставили в отделение полиции.

В Петрозаводске же росгвардейцы выезжали в один из гипермаркетов по тревоге. Там был задержан оскорбивший продавца 33-летний мужчина. Нарушителя также доставили в полицию.

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